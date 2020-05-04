Російський публіцист Олександр Невзоров дав Україні рада, що зробити з "ДНР"

На його думку, у донбаських "республік" - "ДНР" і "ЛНР" - "ніякої долі немає"; щоб повернути контроль над цими окупованими територіями, Україні слід "проявити мудрість" і забути про них на три роки.

Про це він розповів журналістам видання Обозреватель.

"Я нічого не маю проти конкретно цих людей і конкретно цих утворень, але я чудово знаю долю Придністров'я, я бачу територію, яка розкладається, депресивний, нікому не потрібний регіон, який все одно буде розірваний, у якому люди глибоко нещасні, позбавлені можливості вчитися, розвиватися, багатіти, реалізовуватися. Плюс, звичайно, відвертий кримінальний стиль дій, нісенітниця і романтизм. Саме тому я ніколи не прийму цю ідею – ні "Новоросії", ні "Малоросії", - заявив публіцист.

За його словами, Україна рано чи пізно отримає ці території назад, адже вони самі захочуть повернутися.

"Якщо б Україна виявила мудрість та просто забула про "ДНР"-"ЛНР" на три роки, то тоді б вони самі впали до неї в руки", - зазначив Невзоров.

Крім того, він закликав українську владу чинити з цими утвореннями так само, як "якби збунтувалася велика психіатрична клініка".

"Її оточують і, не бажаючи нікого образити, розуміючи, що мають справу з не цілком повноцінними людьми, звертаються з ними досить м'яко і весь час їх умовляють знову взути капці, прийняти таблетки… Ось так треба було б вести себе Україні, і при цьому демонструвати повну байдужість до питання", - резюмував Невзоров.

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