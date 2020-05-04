Российский публицист Александр Невзоров дал Украине совет, что сделать с "ДНР"

По его мнению, у донбасских "республик" - "ДНР" и "ЛНР" - "никакой судьбы нет"; чтобы вернуть контроль над этими оккупированными территориями, Украине следует "проявить мудрость" и забыть о них на три года.

Об этом он рассказал журналистам издания Обозреватель.

"Я ничего не имею против конкретно этих людей и конкретно этих образований, но я прекрасно знаю судьбу Приднестровья, я вижу разлагающийся, депрессивный, никому не нужный регион, который все равно будет разорван, в котором люди глубоко несчастны, лишены возможности учиться, развиваться, богатеть, реализовываться. Плюс, конечно, откровенный уголовный стиль действий, бессмыслица и романтизм. Именно поэтому я никогда не приму эту идею – ни "Новороссии", ни "Малороссии", - заявил публицист.

По его словам, Украина рано или поздно получит эти территории обратно, ведь они сами захотят вернуться.

"Если бы Украина проявила мудрость и просто забыла про "ДНР"-"ЛНР" на три года, то тогда бы они сами упали к ней в руки", - отметил Невзоров.

Кроме того, он призвал украинские власти поступать с этими образованиями так же, как "если бы взбунтовалась большая психиатрическая клиника".

"Ее оцепляют и, не желая никого обидеть, понимая, что имеют дело с не вполне полноценными людьми, обращаются с ними достаточно мягко и все время их уговаривают снова обуть тапки, принять таблетки… Вот так надо было бы вести себя Украине, и при этом демонстрировать полное равнодушие к вопросу", - резюмировал Невзоров.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.