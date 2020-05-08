Відома в минулому український політик Наталія Вітренко, яка перебуває більшу частину часу в РФ, зробила скандальну заяву про Україну



За її словами, російська мова є рідною для України, а створення УПЦ - це ніщо інше як розкольництво.

"Вони наш народ розтоптали і у всьому принизили. Коли це Росія була окупантом? Коли був Радянський Союз, і ми разом будували... А нас змусили вважати, що якийсь Варфоломій буде давати якийсь Томос, і нам потрібно відмовитися від своєї церкви і йти в розкольницьку, оскільки вони так вважають. Вони змусили нас відмовитися від рідної російської мови. Російська мова народилася в Києві. Потрібно переглянути все, що було раніше", - вважає Вітренко.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Вітренко обурюватися, що відбувається в Україні. Раніше її невдоволення викликала декомунізація в Україні.

За її словами, в Україні "підняв голову нацизм", який "опошляет подвиг наших батьків і дідів".

А ось російський режисер Карен Шахназаров вважає, що причиною війни між Україною і РФ стала скасування Верховною Радою закону про російською мовою як регіональною мовою Донбасу.

"З чого почалося все? З чого п'ять років всі тисячі людей вбито? З того, що Рада в 2014 році скасувала закон про регіональний російською мовою. З-за цього розвалили країну, десятки тисяч вбиті, втратили області цілі!", - впевнений режисер.

Нагадаємо, Жириновський зганьбили з-за слів про Україну, йому вже пора на цвинтар.

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