Известная в прошлом украинский политик Наталья Витренко, находящаяся большую часть времени в РФ, сделала скандальное заявление об Украине
По ее словам, русский язык является родным для Украины, а создание УПЦ - это ничто иное как раскольничество.
"Они наш народ растоптали и во всем унизили. Когда это Россия была оккупантом? Когда был Советский Союз, и мы вместе строили... А нас заставили считать, что какой-то Варфоломей будет давать какой-то Томос, и нам нужно отказаться от своей церкви и идти в раскольническую, поскольку они так посчитали. Они заставили нас отказаться от родного русского языка. Русский язык родился в Киеве. Нужно пересмотреть все, что было раньше", - считает Витренко.
Аппетитная блондинка из "Танців з зірками" блеснула объемами в черном кружеве: "Нереальная"
Мерьем Узерли из «Великолепного века» очаровала новым образом на пляже: «Принцесса Хюррем»
ПриватБанк оставил украинцев без денег, лимит урезают до нуля: "Пора менять банк"
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Стоить отметить, что это не первый раз, когда Витренко возмущаться происходящем в Украине. Ранее ее недовольство вызвала декоммунизация в Украине.
По ее словам, в Украине "поднял голову нацизм", который "опошляет подвиг наших отцов и дедов".
А вот российский режиссер Карен Шахназаров считает, что причиной войны между Украиной и РФ послужила отмена Верховной Радой закона о русском языке как региональном языке Донбасса.
"С чего началось все? С чего пять лет все тысячи людей убиты? С того, что Рада в 2014 году отменила закон о региональном русском языке. Из-за этого развалили страну, десятки тысяч убиты, потеряли области целые!", - уверен режиссер.
Напомним, Жириновский опозорили из-за слов об Украине, ему уже пора на кладбище.
Как писала Politeka, выпущенная в сторону РФ ракета прорвет ярость Путина.
Также Politeka писала, что на Крымском мосту появилось то, чего больше всего боялся Путин.