Известная в прошлом украинский политик Наталья Витренко, находящаяся большую часть времени в РФ, сделала скандальное заявление об Украине



По ее словам, русский язык является родным для Украины, а создание УПЦ - это ничто иное как раскольничество.

"Они наш народ растоптали и во всем унизили. Когда это Россия была оккупантом? Когда был Советский Союз, и мы вместе строили... А нас заставили считать, что какой-то Варфоломей будет давать какой-то Томос, и нам нужно отказаться от своей церкви и идти в раскольническую, поскольку они так посчитали. Они заставили нас отказаться от родного русского языка. Русский язык родился в Киеве. Нужно пересмотреть все, что было раньше", - считает Витренко.

Стоить отметить, что это не первый раз, когда Витренко возмущаться происходящем в Украине. Ранее ее недовольство вызвала декоммунизация в Украине.

По ее словам, в Украине "поднял голову нацизм", который "опошляет подвиг наших отцов и дедов".

А вот российский режиссер Карен Шахназаров считает, что причиной войны между Украиной и РФ послужила отмена Верховной Радой закона о русском языке как региональном языке Донбасса.

"С чего началось все? С чего пять лет все тысячи людей убиты? С того, что Рада в 2014 году отменила закон о региональном русском языке. Из-за этого развалили страну, десятки тысяч убиты, потеряли области целые!", - уверен режиссер.

Напомним, Жириновский опозорили из-за слов об Украине, ему уже пора на кладбище.

Как писала Politeka, выпущенная в сторону РФ ракета прорвет ярость Путина.

Также Politeka писала, что на Крымском мосту появилось то, чего больше всего боялся Путин.