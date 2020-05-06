У зв'язку з відміною масових заходів з нагоди 9 травня через карантин у Росії вирішили влаштувати локальні марші
Як приблизно це виглядає, продемонстрував в соцмережах ветеран АТО Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».
Він опублікував відео, де показана середньостатистична російська сім'я, яка марширує під музику з фотографіями родічиів, які воювали, доріжками двору.
Як видно на записі, крім дорослих, у цьому сеансі «побєдобєсія» беруть участь і діти.
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«У Росії скасували парад пАбєдоносія, але це не завадило носіям скрепного гена запустити флешмоб «проведи парад удома», – підписав він публікацію.
Глядачі оцінили рівень маразму, залишивши відповідні коментарі.
«Молитися треба ставити, звести біля ікон, читати поминальні. Тужити, а не тупати, як коні, взиваючи до диявола. Царство небесне убієнним мільйонам. І вічна пам'ять», «А що, вже психлікарні закрили? Так ще рано», «То у них у туалет тепер так ходять?», «Краще б вони у себе в дворах воювали ( по-справжньому ), а не лізли в Україну , Сирію в. і. д.», «Одночасно смішно і сумно. Розум обмежений, а тупість позамежна», – пишуть під відео читачі.
Раніше ми писали про те, що харківський депутат розкритикував те, як російський президент Володимир Путін примудрився споганити День Перемоги. Причиною стало те, що він нагородив медаллю з нагоди 75-річчя Перемоги лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, у якого в країні досі діють концентраційні табори, де утримуються від 200 до 500 тисяч чоловік.
Ми також розповідали, що російські пропагандисти показали акцію «Безсмертний полк», яка пройшла на балконі будинку в Брюселі.
Нагадаємо, Шнуров розніс Путіна через його обіцянку.
Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.