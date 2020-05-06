В связи с отменой массовых мероприятий по случаю 9 мая из-за карантина в России решили устроить локальные шествия

Как примерно это выглядит, продемонстрировал в соцсетях ветеран АТО Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

Он опубликовал видео, где показана среднестатистическая российская семья, которая марширует под музыку с фотографиями воевавших родственников по дорожкам двора.

Как видно на записи, кроме взрослых, в этом сеансе «победобесия» принимают участие и дети.

«В России отменили парад пАбедоносия, но это не помешало носителям скрепного гена запустить флешмоб «проведи парад дома», – подписал он публикацию.

В россії відмінили парад пАбєдоносія, але це не завадило носіям скрєпного гену запустити флешмоб "проведи парад дома". 🔥Telegram - https://t.me/a_shtirlitz Gepostet von Анатолий Штефан am Sonntag, 3. Mai 2020

Зрители оценили уровень маразма, оставив соответствующие комментарии.

«Молится надо ставить, свести возле икон, читать поминальные. Скорбить, а не тупать, как кони вызывая к дьяволу. Царство небесное убиенным миллионам. И вечная память», «А что, уже психушки закрыли? Так ещё рано», «То у них в туалет теперь так ходят?», «Лучше бы они у себя во дворах воевали ( по-настоящему ), а не лезли в Украину , Сирию и. и. д.», «Одновременно смешно и грустно. Ум ограничен, а тупость запредельная», – пишут под видео читатели.

Ранее мы писали о том, что харьковский депутат раскритиковал то, как российский президент Владимир Путин умудрился испоганить День Победы. Причиной стало то, что он наградил медалью по случаю 75-летия Победы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, у которого в стране до сих пор действуют концентрационные лагеря, где содержатся от 200 до 500 тысяч человек.

Мы также рассказывали, что российские пропагандисты показали акцию «Бессмертный полк», которая прошла на балконе дома в Брюселле.

Напомним, Шнуров разнес Путина из-за его обещания.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.