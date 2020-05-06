Відомий письменник Григорій Чхартішвілі, відомий під псевдонімом Борис Акунін, розповів, як Володимир Путін "відрізав" Росію від усього світу

На його думку, президент Росії Володимир Путін після Майдану в Україні пішов на міжнародну ізоляцію Російської Федерації, щоб зберегти владу в країні.

Про це він заявив журналістам видання Свободная зона.

Коментуючи свою переписку з літератором Михайлом Шишкіним про особливості російського суспільства Акунін зізнався, що 2011 — 2013 роках він не міг уявити собі ситуацію, в якій опинилася Росія.

"Мені здавалося тоді, що у російського громадянського суспільства вистачить сил, а у влади — мізків, щоб уникнути цієї самої фатальної конфронтації", - зазначив письменник.

За його словами, саме агресивні дії з боку Росії в Україні стало тою незворотноюх подією, яка назавжди погіршить становище РФ на світовій арені.

"На початку 2014 року все змінилося під впливом українських подій. Через Україну Путін прийняв рішення, яке зворотного ходу вже не має. У сенсі становища Росії у світі — це курс на поглиблення ізоляцію країни, на протиставлення її решті світу. У перспективі, як ми розуміємо, залізна завіса. А всередині країни — це курс на довічне правління, на неможливість виходу у відставку. Це принципово інша держава", - додав Акунін.