Письменник Борис Акунін жорстко розкритикував агресивну диктатуру, в яку перетворилася путінська влада в останні роки

Письменник висловив особисту думку про Володимира Путіна і російських реаліях в інтерв'ю виданню Сноб.

Акунін розповів, що у 2013 році відмовився брати участь у Російському літературному зібранні, тому що у зустрічі брав участь президент РФ. За це прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Акуніна в "громадському нігілізмі".

Але сам письменник переконаний, що гадати про значення цих слів і взагалі звертати увагу на слова Пєскова немає сенсу.

"Я тоді відмовився, тому що це був формат зустрічі з Володимиром Путіним. Зображати масовку піар-захід для правителя, який тримає у в'язниці людей за їхні переконання, здалося мені неправильним", - зазначив Акунін.

Далі письменник пояснив, що переїхав з Росії в Європу, тому що у 2014 році "атмосфера в Росії стала нездоровою і країна окупована ворогом".

" В 2014 році режим перейшов якийсь фатальний рубіж — перетворився з млявої плутократії в справжню агресивну диктатуру. Нинішня система цінностей, якої дотримується путінський істеблішмент, для мене абсолютно неприйнятна: імперська риторика, нетерпимість до всякої інакшості, мілітаризм, ксенофобія, агресивна пропаганда і так далі. І більшість населення з усім цим уживається. Не бувати в такій Росії — це, якщо завгодно, моя особиста акція протесту. Всім на неї, зрозуміло, наплювати, але мені самому не наплювати, і цього досить", - зізнався письменник.

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