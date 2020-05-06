Известный писатель Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, рассказал, как Владимир Путин "отрезал" Россию от всего мира
По его мнению, президент России Владимир Путин после Майдана в Украине пошел на международную изоляцию Российской Федерации, чтобы сохранить власть в стране.
Об этом он заявил журналистам издания Свободная зона.
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Комментируя свою переписку с литератором Михаилом Шишкиным об особенности российского общества Акунин признался, что 2011 — 2013 годах он не мог представить себе ситуацию, в которой оказалась Россия.
"Мне казалось тогда, что у российского гражданского общества хватит сил, а у властей — мозгов, чтобы избежать этой самой фатальной конфронтации", - отметил писатель.
По его словам, именно агрессивные действия со стороны России в Украине стало тем невозвратным событием, которое навсегда усугубит положение РФ на мировой арене.
"В начале 2014 года все изменилось под воздействием украинских событий. Из-за Украины Путин принял решение, которое обратного хода уже не имеет. В смысле положения России в мире — это курс на углубляющуюся изоляцию страны, на противопоставление ее остальному миру. В перспективе, как мы понимаем, железный занавес. А внутри страны — это курс на пожизненное правление, на невозможность ухода в отставку. Это принципиально иное государство", - добавил Акунин.
Напомним, что Борис Акунин вслед за Лещенко заразился китайским вирусом
Как сообщала Politeka, писатель Борис Акунин рассказал о невыносимой жизни в путинской России
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