Колишня "прокурор" окупованого Криму, а нині депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська назвала заяву про повернення Криму до складу України "ганьбою української дипломатії"
Вона впевнена, що в Україні людей "не соромляться грати в парі".
"Крим — це суб'єкт Росії, де проживають півтора мільйона кримчан, готових постояти за свою Батьківщину і надерти одне місце всім, хто сунеться на нашу землю", - заявила Поклонська.
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Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував парі екс-канцлеру ФРН Герхарду Шрьодеру про те, що окупований Крим повернеться до складу України.
Раніше Поклонська вибухнула черговим маренням заявивши, що "Україна – це Росія".
"Україна – не така. Україна – це Росія. Україна – це окраїна Росії. І там живуть люди, такі ж як і ми", - впевнена вона.
Крім того, вона впевнена, що знає, чого насправді хочуть українці.
"Вони хочуть жити під мирним небом. Вони хочуть, щоб діти ходили в школу і щоб їх спокійно зустрічати вдома, не переживаючи, що дитина не повернеться. Вони хочуть розмовляти рідною російською мовою. Вони хочуть зберігати наші традиції, вони хочуть вивчати нашу історію, вони хочуть 9 травня виходити на парад разом з ветеранами Великої Вітчизняної війни". Повірте мені, вони цього хочуть", - заявила вона.
Нагадаємо, Хакамада вирішила відкупитися від України за Крим.
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