Вона впевнена, що в Україні людей "не соромляться грати в парі".

"Крим — це суб'єкт Росії, де проживають півтора мільйона кримчан, готових постояти за свою Батьківщину і надерти одне місце всім, хто сунеться на нашу землю", - заявила Поклонська.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував парі екс-канцлеру ФРН Герхарду Шрьодеру про те, що окупований Крим повернеться до складу України.

"Хотілося б оголосити цьому 76-річному екс-політику і топ-лобисту Кремля своєрідне парі: ще при його житті Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", - заявив посол.

Раніше Поклонська вибухнула черговим маренням заявивши, що "Україна – це Росія".

"Україна – не така. Україна – це Росія. Україна – це окраїна Росії. І там живуть люди, такі ж як і ми", - впевнена вона.

Крім того, вона впевнена, що знає, чого насправді хочуть українці.

"Вони хочуть жити під мирним небом. Вони хочуть, щоб діти ходили в школу і щоб їх спокійно зустрічати вдома, не переживаючи, що дитина не повернеться. Вони хочуть розмовляти рідною російською мовою. Вони хочуть зберігати наші традиції, вони хочуть вивчати нашу історію, вони хочуть 9 травня виходити на парад разом з ветеранами Великої Вітчизняної війни". Повірте мені, вони цього хочуть", - заявила вона.

Нагадаємо, Хакамада вирішила відкупитися від України за Крим.