Лідер групи "ДДТ" Юрій Шевчук зробив заяву про конфлікт України і Росії
Вся нинішня політична еліта Росії і України зовсім не відповідає обсягам проблем у сучасному світі. Таку думку висловив російський рок-музикант, лідер групи "ДДТ" Юрій Шевчук в інтерв'ю RFI.
На думку російського рок-музиканта Юрія Шевчука, через циніків у владу в Україні і Росії прості люди зможуть жити нормально не раніше ніж через сто років.
"Я довго шукав риму часу. Звичайно, нас наївних просто рвуть в різні сторони. З багатьох хороших людей намагаються зробити злих. Я хочу знайти не захід, а саме ноту, яка зробила б нас усіх чистішим і добрішим. Старі буддисти кажуть, що якщо твої слова породжують ненависть, то значить, що ти неправильно висловився, щось не додумав", – зазначив він.
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Музикант додав, що не любить політичних діячів і не сприймає протистояння між Україною і Росією.
"Важливо не додавати зла в цей світ, цю нескінченну боротьбу. "Слава Україні!", "Слава Росії!", а живуть-то херово і ті, і інші. Слава-то де? Дякувати кому? Одні і ті ж циніки у влади – і там, і там. Як я можу вітати цей пихатий пропагандистський чад? Думаю, нам до слави – і українцям, і росіянам – сто років, коли наші прості люди почнуть жити нормально".
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