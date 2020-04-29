Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Україна "розвалиться"

Жириновський додав, що для поліпшення відносин між Україною і Росією нічого не можна зробити. Він звинуватив Україну у всіх "смертних гріхах".

Така злочинна заява пролунала від Володимира Жириновського під час інтерв'ю для видання Deutsche Welle.

За його словами, Україна буде раздеребанина на частини між країнами, які є її сусідами.

"Україна розвалиться. Поляки заберуть західні землі нинішньої України. Угорці заберуть Закарпаття, румуни – Буковину і Бессарабію, ми заберемо усю "Новоросію". Так що у неї немає майбутнього", – заявив він.

Не обійшлося і без звинувачень, які пролунали в бік України.

"Режим сформований антиросійський. І це головне, це основа. У всьому винна тільки Україна, її антиросійські сили, прозахідні і антиконституційні сили. Тому тут самі українці впадуть, і нам (Росії прим.ред.) доведеться знову відновлювати і Донбас, і Луганськ, і інші території", – сказав він.

Також раніше повідомлялося, що Жириновський звинуватив Захід у тому, що він нібито відмовився сідати з Росією за стіл переговорів ще сто років тому, хоча країна-агресор була готова до цього завжди.

Потім він досить в зухвалій манері знову пригрозив іншим країнам діями Російської Федерації і заявив, що всі міжнародні рішення, включаючи введення миротворців на Донбас, буде вирішувати виключно Москва. Він розмріявся про всесильну Росію, яка все буде вирішувати.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, знавіснілий Жириновський пригрозив Україні через фільм

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.