Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина "развалится"
Жириновский добавил, что для улучшения отношений между Украиной и Россией ничего нельзя предпринять. Он обвинил Украину во всех "смертных грехах".
Такое преступное заявление прозвучало от Владимира Жириновского во время интервью для издания Deutsche Welle.
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По его словам, Украина будет раздеребанина на части между странами, которые являются ее соседями.
"Украина развалится. Поляки заберут западные земли сегодняшней Украины. Венгры заберут Закарпатье, румыны – Буковину и Бессарабию, мы заберем всю "Новороссию". Так что у нее нет будущего", – заявил он.
Не обошлось и без обвинений, которые прозвучали в сторону Украины.
"Режим сформирован антироссийский. И это главное, это основа. Во всем виновата только Украина, ее антироссийские силы, прозападные и антиконституционные силы. Поэтому здесь сами украинцы рухнут, и нам (России прим.ред.) придется снова восстанавливать и Донбасс, и Луганск, и другие территории", – сказал он.
Также ранее сообщалось, что Жириновский обвинил Запад в том, что он якобы отказался садиться с Россией за стол переговоров еще сто лет назад, хотя страна-агрессор была готова к этому всегда.
Затем он в довольно наглой манере вновь пригрозил другим странам действиями Российской Федерации и заявил, что все международные решения, включая ввод миротворцев на Донбасс, будет решать исключительно Москва. Он размечтался о всесильной России, которая все будет решать.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
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