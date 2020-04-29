Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Украина "развалится"

Жириновский добавил, что для улучшения отношений между Украиной и Россией ничего нельзя предпринять. Он обвинил Украину во всех "смертных грехах".

Такое преступное заявление прозвучало от Владимира Жириновского во время интервью для издания Deutsche Welle.

По его словам, Украина будет раздеребанина на части между странами, которые являются ее соседями.

"Украина развалится. Поляки заберут западные земли сегодняшней Украины. Венгры заберут Закарпатье, румыны – Буковину и Бессарабию, мы заберем всю "Новороссию". Так что у нее нет будущего", – заявил он.

Не обошлось и без обвинений, которые прозвучали в сторону Украины.

"Режим сформирован антироссийский. И это главное, это основа. Во всем виновата только Украина, ее антироссийские силы, прозападные и антиконституционные силы. Поэтому здесь сами украинцы рухнут, и нам (России прим.ред.) придется снова восстанавливать и Донбасс, и Луганск, и другие территории", – сказал он.

Также ранее сообщалось, что Жириновский обвинил Запад в том, что он якобы отказался садиться с Россией за стол переговоров еще сто лет назад, хотя страна-агрессор была готова к этому всегда.

Затем он в довольно наглой манере вновь пригрозил другим странам действиями Российской Федерации и заявил, что все международные решения, включая ввод миротворцев на Донбасс, будет решать исключительно Москва. Он размечтался о всесильной России, которая все будет решать.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

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