Одіозний російський політик Володимир Жириновський погрожував спалити українські міста напалмом
Чергові погрози від скандального лідера партії "ЛДПР" прозвучали в ефірі пропагандистського шоу "60 хвилин".
Жириновський вийшов з себе після перегляду трейлера фільму "Наші котики", де майстри графіки додали в кадр відомих голлівудських зірок.
У фільмі розповідається про те, як у розпал гібридної війни Росії проти України інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. Згодом до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання.
«Розмовляв з трудом»: Андрія Данилка вразив напад, з'ясувалися подробиці
Машина Ляшко розбилася в ДТП: перші кадри з місця аварії, "врізалася у фургон і..."
Скандальна Бузова в лосинах і домашніх капцях стала посміховиськом: "Олька, досить!"
"Про це вони мріяли віками": Ярмольник розмріявся провернути "кримський" сценарій по всій Україні
Ні у одного з них немає бойового досвіду, ніхто нічого не знає про наміри командування, і майже не орієнтується на місцевості. Втім, саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.
Такі кадри змусили Жириновського плюватися жовчю.
"Всіх знищимо! Спалити Напалмом всіх! Щоб ні Києва не було, ні Львова, нічого не було!" – закричав він після перегляду відео.
Раніше Жириновський заявив, що нібито українці вже давно мріють про те, щоб російські окупанти вдерлися на територію України. Крім того, Жириновський зазначив, що українці можуть приготувати квіти для окупантів.
Він також додав, що Росія не збирається робити ніяких дій, поки український народ сам не стане закликати росіян до себе.
За його словами, якби росіяни могли забрати собі всю територію України, як було з Кримом, то вони б це вже давно зробили.
«Але тоді вся інша Україна, як Крим, не хотіла до нас іти. Вони ще мали якийсь свободою. Вони ж не знали, що станеться через п'ять років. Ось зараз Україна готова», - стверджує Жириновський.
Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.
Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.