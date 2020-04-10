Одіозний російський політик Володимир Жириновський погрожував спалити українські міста напалмом

Чергові погрози від скандального лідера партії "ЛДПР" прозвучали в ефірі пропагандистського шоу "60 хвилин".

Жириновський вийшов з себе після перегляду трейлера фільму "Наші котики", де майстри графіки додали в кадр відомих голлівудських зірок.



У фільмі розповідається про те, як у розпал гібридної війни Росії проти України інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. Згодом до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання.



Ні у одного з них немає бойового досвіду, ніхто нічого не знає про наміри командування, і майже не орієнтується на місцевості. Втім, саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.



Такі кадри змусили Жириновського плюватися жовчю.