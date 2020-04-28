Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський замахнувся на переворот в Україні

Скандальний політик Володимир Жириновський, який відомий своїми українофобними висловлюваннями, висловив підтримку терористам на Донбасі і пообіцяв допомогти їм змінити владу в Україні.

Така заява пролунала під час дебатів на одному з російських пропагандистських телеканалів. Також Жириновський закликав бойовиків "ДНР" зробити переворот в Україні і пообіцяв їм сприяти в цьому.

"Я обіцяю повну підтримку ополченцям Донбасу. І вони не тільки захистять Донбас. Об'єднавшись з патріотами "Новоросії", я допоможу вам звільнити Україну від нацистського режиму. Російський народ має право на возз'єднання. Німці возз'єдналися, в'єтнамці возз'єдналися, ось-ось возз'єднаються корейці. Чому ж росіяни гірше?" – сказав він.

Також раніше повідомлялося, що Жириновський звинуватив Захід у тому, що він нібито відмовився сідати з Росією за стіл переговорів ще сто років тому, хоча країна-агресор була готова до цього завжди.

Потім він досить в зухвалій манері знову пригрозив іншим країнам діями Російської Федерації і заявив, що всі міжнародні рішення, включаючи введення миротворців на Донбас, буде вирішувати виключно Москва. Він розмріявся про всесильну Росію, яка все буде вирішувати.

Він заявив, що Росії слід поставити ультиматум Заходу з вимогою змінити владу в Україні, не втручатися у війну в Сирії і скасувати санкції.



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