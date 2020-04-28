Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский замахнулся на переворот в Украине

Скандальный политик Владимир Жириновский, который известен своими украинофобными высказываниями, выразил поддержку террористам на Донбассе и пообещал помочь им сменить власть в Украине.

Такое заявление прозвучало во время дебатов на одном из российских пропагандистских телеканалов. Также Жириновский призвал боевиков "ДНР" совершить переворот в Украине и пообещал им содействовать в этом.

"Я обещаю полную поддержку ополченцам Донбасса. И они не только защитят Донбасс. Объединившись с патриотами "Новороссии", я помогу вам освободить Украину от нацистского режима. Русский народ имеет право на воссоединение. Немцы воссоединились, вьетнамцы воссоединились, вот-вот воссоединятся корейцы. Чем же русские хуже?" – сказал он.

Также ранее сообщалось, что Жириновский обвинил Запад в том, что он якобы отказался садиться с Россией за стол переговоров еще сто лет назад, хотя страна-агрессор была готова к этому всегда.

Затем он в довольно наглой манере вновь пригрозил другим странам действиями Российской Федерации и заявил, что все международные решения, включая ввод миротворцев на Донбасс, будет решать исключительно Москва. Он размечтался о всесильной России, которая все будет решать.

Он заявил, что России следует поставить ультиматум Западу с требованием сменить власть в Украине, не вмешиваться в войну в Сирии и отменить санкции.



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