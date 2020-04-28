Російський режисер і пропагандист Кремля Карен Шахназаров, який підтримує злочинний путінський режим, заявив, що в Україні нібито запанував фашизм

Своїми неадекватними роздумами Шахназаров поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

"Доказом" цього він назвав нібито присутність страху перед Російською Федерацією, яке зробило людей у незнайомій йому країні націоналістами. Крім того, він заявив, що українці бояться Росії, адже вони націоналісти, а в самій Україні процвітає фашизм.

"Взагалі-то те, що існує в Україні, – все це підходить під визначення фашизму. Вони не націоналісти, а фашисти. Не нацизму, тому що, дійсно, нацизм був обтяжений антисемітизмом. А була форма італійського фашизму, в якому антисемітизму не було. Але в принципі це була та ж ліберально-буржуазна диктатура, ідеологією якої був крайній націоналізм. Тільки таким шляхом буржуазія може зберегти свою перевагу. І, відповідно, вона надзвичайно боїться Російської Федерації. Тому вона антиросійська, однозначно", – висловився фанат окупаційної політики Кремля про Україну.

Також раніше повідомлялося, що Шахназаров висловив думку, що в Україні нібито назріває нова революція, яка ставить метою зміщення Зеленського з президентського крісла. Саме тому він закликав лідера України випередити такий сценарій і почати військовий переворот самому.

Він також підкреслив, що для збереження України у нинішньому вигляді нібито потрібно придушити і навіть повністю розгромити з допомогою сили ультранаціоналізм. У розумінні Шахназарова, західна Україна нав'язала іншим регіонам країни національну єдність, мову, декомунізацію і підмінила історію.