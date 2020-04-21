Російський режисер Карен Шахназаров, який підтримує злочинний путінський режим, розкритикував Україну

Зокрема, він заявив, що в сучасній Україні начебто відсутні повноцінна політична еліта і національна інтелігенція, тому що рука не може жити окремо від тіла

Нахабну промову пособник агресора озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

«Краще мати таких ворогів, ніж інших. Мене вражає, куди поділися розумні люди в Україні, адже вони були. Інтелігенція колись була дуже сильна…» заявив скандальний Шахназаров.

Він одразу почав виправдовувати свою скандальну заяву зазначивши, що ні в якому разі не заперечує самобутність українського народу. Але відразу ж озвучив проклемлівську байку про те, що український народ — це частина російської нації, і з цим нічого поробити не можна. Він порівняв Україну з рукою, яка б'ється в конвульсіях, відрубаної від тіла Росії.

Затятий українофоб зазначив, що Україна нібито не може існувати, адже відмовилася від культури минулого з Російською Федерацією.

«Якщо так далі буде, то я думаю, звичайно, країна розвалиться… Україна була частиною Російської імперії, вона створювала цю імперію, вона воювала разом, вона створювала Радянський Союз. Від усього цього відмовилися…» — резюмував кремлівський пропагандист, додавши, що лише у складі Росії Україна нібито може продовжити своє існування.