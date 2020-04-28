Российский режиссер и пропагандист Кремля Карен Шахназаров, который поддерживает преступный путинский режим, заявил, что в Украине якобы воцарился фашизм

Своими неадекватными размышлениями Шахназаров поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

"Доказательством" этого он назвал якобы присутствие страха перед Российской Федерацией, которое сделало людей в чужой ему стране националистами. Кроме того, он заявил, что украинцы боятся России, ведь они националисты, а в самой Украине процветает фашизм.

"Вообще-то то, что существует в Украине, – все это подходит под определение фашизма. Они все не националисты, а фашисты. Не нацизма, потому что, действительно, нацизм был отягощен антисемитизмом. А была форма фашизма итальянского, в котором антисемитизма не было. Но в принципе это была та же либерально-буржуазная диктатура, идеологией которой был крайний национализм. Только таким путем буржуазия может сохранить свое преимущество. И, соответственно, она необыкновенно боится Российской Федерации. Поэтому она антироссийская, однозначно", – высказался фанат оккупационной политики Кремля об Украине.