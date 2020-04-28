Співак Дмитро Монатік, який виступає під сценічним ім'ям Monatik, висловився про відносини з Росією



Свій коментар він дав виданню Meduza.



Під час інтерв'ю, Дмитро не дуже хотів зачіпати тему РФ, але все ж визнав, що співпрацює з колегами звідти.

Співак підкреслив, що поки не збирається відвідувати Росію, але прийшов час "будувати мости".

"До нас на "Vitamin D" (назва сольного концерту співака. - ред.) В Київ приїхало дуже багато людей з Росії. І це круто. Люди хочуть слухати музику наживо, і музика об'єднує. Сьогодні час будувати мости, а не кордону. Дай Боже, щоб усі так думали", - зазначив він.

Варто відзначити, що український співак Віталій Козловський вирішив винними у всіх бідах України людей, які стоять у витоків влади в РФ. Адже в Росії все ще живуть нормальні і толерантні люди.

До всього іншого, він додав, що для нього агресор - це той чоловік, який заробляє гроші на війни в Україні.

"А я вже не розумію, хто правий і хто винен. Я не знаю, кого можна назвати агресором. Напевно тих, хто ділить між собою всі ці гроші за рахунок війни. Бо війна – це гроші. Для когось це вигідно. Мені здається, завжди можна знайти якийсь компроміс і рішення", - заявив співак.

Нагадаємо, Безруков розповів, як "благородний" вчинок РФ врятував Крим.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, коли Крим і Донбас повернуться в Україну.

Також Politeka писала, що Макаревич дорікнув Росії за крадіжку Криму в України: "Можна було знайти інші шляхи".

<цифра>