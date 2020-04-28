Певец Дмитрий Монатик, который выступает под сценическим именем Monatik, высказался об отношениях с Россией



Свой комментарий он дал изданию Meduza.



Во время интервью, Дмитрий не очень хотел затрагивать тему РФ, но все же признал, что сотрудничает с коллегами оттуда.

Певец подчеркнул, что пока не собирается посещать Россию, но пришло время "строить мосты".

"К нам на "Vitamin D" (название сольного концерта певца. - ред.) В Киев приехало очень много людей из России. И это круто. Люди хотят слушать музыку вживую, и музыка объединяет. Сегодня время строить мосты, а не границы. Дай Бог, чтобы все так думали", - отметил он.

Стоит отметить, что украинский певец Виталий Козловский посчитал виновными во всех бедах Украины людей, которые стоят у истоков власти в РФ. Ведь в России все еще живут нормальные и толерантные люди.

Ко всему прочему, он добавил, что для него агрессор - это тот человек, который зарабатывает деньги на войне в Украине.

"А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война – это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение", заявил певец.

Напомним, Безруков поведал, как "благородный" поступок РФ спас Крым.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, когда Крым и Донбасс вернутся в Украину.

Также Politeka писала, что Макаревич упрекнул Россию за воровство Крыма у Украины: "Можно было найти другие пути".



