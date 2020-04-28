Сусіди-росіяни вирішили випробувати ще один метод боротьби з китайським вірусом

Федерація боксу Росії запустила в небо банер із зображенням Ісуса Христа, передає Politeka.net.

Полотно прикріпили до повітряної кулі і запустили в небо, а відповідне відео в своєму Instagram оприлюднив генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

«Увага, максимальний репост! Викладаємо відео у себе в стрічку! Допомагаємо людям масками і антисептиками, допомагаємо продуктами, робимо добрі справи, піднімаємо духовність! Бокс за сильну Росію! Бокс об'єднує! – підписав відео Кремльов.

Раніше з коронавірусом за допомогою віри закликав боротися патріарх Кирило, який на Мерседесі об'їжджав з іконою Москву і навіть представив молитву від китайської зарази.

Аналогічні об'їзди й обльоти пастви були і в інших регіонах Росії. Однак, як показує практика, Covid-19 не особливо піддається молитвам з іконами. Станом на 28 квітня в Росії 93558 заражених, причому приріст за добу склав 6411 людина. Померло від нього 867 чоловік.

Тим часом у мережі викликало величезний резонанс звернення схіігумена Сергія з Середньоуральського жіночого монастиря РПЦ МП, який розніс у пух і прах заборону ходити в храми під час епідемії коронавіруса.

«Пропоную тих, хто страждає старечим маразмом, старечою пандемією, духовною проказою, що пропонують російському народу самоізоляцію, забути Бога, хулити Бога, забороняти ходити в храми, виселити їх, по вибору, в республіку Біробіджан, або на острів Мартініка, або на острів Спіналонга. Смію вас запевнити, що як тільки це станеться, негайно закінчиться неіснуюча коронавірусна епідемія в Росії. Хто зазіхає на закриття храмів, нехай буде проклятий він і весь його рід!», – заявив священнослужитель, який відсидів 14 років, в тому числі і за вбивство.

Нагадаємо, патріарх Кирило поскаржився на брак грошей і попросив про допомогу.

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