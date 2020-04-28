Українська актриса Ірма Вітовська висловилася про те, що чекає в майбутньому Російську Федерацію

Так, країнський актриса вважає, що майбутнє росіян багато в чому залежить від успішного розвитку України. Такою думкою вона поділилася в інтерв'ю виданню Сьогодні.

Зокрема, артистка висловилася про встиг стати культовим серіалі «Чорнобиль», який наробив чимало шуму в Росії.

Так, росіяни переконані, що творці спотворили історичні факти, а в самому фільмі є чимало недоліків і промахів.

Вітовська зазначила, що відноситься до подібних зауважень як до частини свідомої політичної пропаганди, все це вони роблять для того, щоб реабілітувати тоталітарний режим. На її думку, тільки Україна може врятувати Росію від руйнування.

«Розумієте, якщо ми відкриваємо одну брехню, слідом за нею відкриваються і вся інша. Росіяни взяли курс на реабілітацію тоталітарного режиму. Хоча мені здається, що порятунок росіян залежить від успіху України. Якщо у нас вийде, у них теж все буде в порядку», — запевнила вона.

Також актриса переконана, що за серіалами, подібними «Чорнобилю», майбутнє. Їй би дуже хотілося, щоб схоже кіно знімали в рідній Україні, адже тоді б могли заявити про себе, як про країну, яка може видавати кіношні шедеври.

«Знаєте, я б дуже хотіла, щоб у нас знімали щось подібне. Такі круті серіали, як «Чорнобиль», «Вавилон-Берлін», «Сповідь служниці», «Вбиваючи Єву». Зараз знімають серіали вже на рівні кіно», — резюмувала вона.

Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.

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