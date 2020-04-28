Украинская актриса Ирма Витовская высказалась о том, что ждет в будущем Российскую Федерацию

Так, краинская актриса считает, что будущее россиян во многом зависит от успешного развития Украины. Таким мнением она поделилась в интервью изданию Сегодня.

В частности, артистка высказалась об успевшем стать культовым сериале «Чернобыль», который наделал немало шуму в России.

Так, россияне убеждены, что создатели исказили исторические факты, а в самом фильме присутствует немало недочетов и промахов.

Витовская отметила, что относится к подобным замечаниям как к части сознательной политической пропаганды, все это они делают для того, чтобы реабилитировать тоталитарный режим. По ее мнению, только Украина может спасти Россию от разрушения.

«Понимаете, если мы открываем одну ложь, следом за ней открываются и все остальное. Россияне взяли курс на реабилитацию тоталитарного режима. Хотя мне кажется, что спасение россиян зависит от успеха Украины. Если у нас получится, у них тоже все будет в порядке», — заверила она.

Также актриса убеждена, что за сериалами, подобными «Чернобылю», будущее. Ей бы очень хотелось, чтобы похожее кино снимали в родной Украине, ведь тогда бы могли заявить о себе, как о стране, которая может выдавать киношные шедевры.

«Знаете, я бы очень хотела, чтобы у нас снимали нечто подобное. Такие крутые сериалы, как «Чернобыль», «Вавилон-Берлин», «Исповедь служанки», «Убивая Еву». Сейчас снимают сериалы уже на уровне кино», — резюмировала она.

Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.

Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.

Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.