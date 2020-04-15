Також раніше повідомлялося, що популярна українська актриса Ірма Вітовська заявила, що українцям потрібно проходити тест на громадянство. Так, Ірма Вітовська розповіла, що людина, яка не може відповісти на питання, громадянином якої країни він є, не має права визначати її долю.

"Я прихильник інституту громадянства. Можливо, це обмеження у виборі всіх громадян. Але я не вважаю, що людина, яка не може собі відповісти на питання, громадянин якої він країни і що це за країна, має право визначати її долю. От чесно! Я вважаю, що тести повинні пройти всі, починаючи від яскравих патріотів та інтелектуалів, до самих низів, здати іспит на громадянство", – заявила Вітовська в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.

Як повідомляла Politeka, Ірма Вітовська поставила на місце "патріотів" України.

Також Politeka писала, що Ірма Вітовська рознесла оточення Зеленського.