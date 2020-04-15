Актриса театру і кіно Ірма Вітовська дала слушну пораду своїм колегам
Ірма Вітовська розповіла, як жителі України можуть допомогти країні у війні з Росією.
За словами артистки, українці повинні перестати дивитися російськомовні передачі. Таку заяву Вітовська зробила в інтерв'ю ZIK.
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Актриса зізналася, що як громадського діяча найбільше її хвилює дотримання квот української мови на телебаченні.
"Я вже шостий рік не знімаюся в російських кинопродуктах, бо стою на позиції появи україномовного. Своїм прикладом намагаюся стимулювати появу україномовної кінопродукції. Я, принаймні, чесна перед хлопцями, які воюють на сході України. Якщо ви хочете допомогти Україні - не дивіться російськомовні передачі", - стверджує Вітовська.
"Я прихильник інституту громадянства. Можливо, це обмеження у виборі всіх громадян. Але я не вважаю, що людина, яка не може собі відповісти на питання, громадянин якої він країни і що це за країна, має право визначати її долю. От чесно! Я вважаю, що тести повинні пройти всі, починаючи від яскравих патріотів та інтелектуалів, до самих низів, здати іспит на громадянство", – заявила Вітовська в інтерв'ю.
Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.
Як повідомляла Politeka, Ірма Вітовська поставила на місце "патріотів" України.
Також Politeka писала, що Ірма Вітовська рознесла оточення Зеленського.