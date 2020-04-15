Актриса театру і кіно Ірма Вітовська дала слушну пораду своїм колегам

Ірма Вітовська розповіла, як жителі України можуть допомогти країні у війні з Росією.

За словами артистки, українці повинні перестати дивитися російськомовні передачі. Таку заяву Вітовська зробила в інтерв'ю ZIK.

Ірма Вітовська

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Актриса зізналася, що як громадського діяча найбільше її хвилює дотримання квот української мови на телебаченні.

"Я вже шостий рік не знімаюся в російських кинопродуктах, бо стою на позиції появи україномовного. Своїм прикладом намагаюся стимулювати появу україномовної кінопродукції. Я, принаймні, чесна перед хлопцями, які воюють на сході України. Якщо ви хочете допомогти Україні - не дивіться російськомовні передачі", - стверджує Вітовська.

Також раніше повідомлялося, що популярна українська актриса Ірма Вітовська заявила, що українцям потрібно проходити тест на громадянство. Так, Ірма Вітовська розповіла, що людина, яка не може відповісти на питання, громадянином якої країни він є, не має права визначати її долю.

"Я прихильник інституту громадянства. Можливо, це обмеження у виборі всіх громадян. Але я не вважаю, що людина, яка не може собі відповісти на питання, громадянин якої він країни і що це за країна, має право визначати її долю. От чесно! Я вважаю, що тести повинні пройти всі, починаючи від яскравих патріотів та інтелектуалів, до самих низів, здати іспит на громадянство", – заявила Вітовська в інтерв'ю.

Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.

Як повідомляла Politeka, Ірма Вітовська поставила на місце "патріотів" України.

Також Politeka писала, що Ірма Вітовська рознесла оточення Зеленського.