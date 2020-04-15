Актриса театра и кино Ирма Витовская дала дельный совет своим коллегам

Ирма Витовская рассказала, как жители Украины могут помочь стране в войне с Россией.

По словам артистки, украинцы должны перестать смотреть русскоязычные передачи. Такое заявление Витовская сделала в интервью ZIK.

Актриса призналась, что как общественного деятеля больше всего ее волнует соблюдение квот украинского языка на телевидении.

"Я уже шестой год не снимаюсь в российских кинопродуктах, потому что стою на позиции появления украиноязычного. Своим примером пытаюсь стимулировать появление украиноязычной кинопродукции. Я, по крайней мере, честна перед ребятами, которые воюют на востоке Украины. Если вы хотите помочь Украине - не смотрите русскоязычные передачи", - утверждает Витовская.