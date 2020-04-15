Актриса театра и кино Ирма Витовская дала дельный совет своим коллегам
Ирма Витовская рассказала, как жители Украины могут помочь стране в войне с Россией.
По словам артистки, украинцы должны перестать смотреть русскоязычные передачи. Такое заявление Витовская сделала в интервью ZIK.
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Актриса призналась, что как общественного деятеля больше всего ее волнует соблюдение квот украинского языка на телевидении.
"Я уже шестой год не снимаюсь в российских кинопродуктах, потому что стою на позиции появления украиноязычного. Своим примером пытаюсь стимулировать появление украиноязычной кинопродукции. Я, по крайней мере, честна перед ребятами, которые воюют на востоке Украины. Если вы хотите помочь Украине - не смотрите русскоязычные передачи", - утверждает Витовская.
"Я поклонник института гражданства. Возможно, это ограничение в выборе всех граждан. Но я не считаю, что человек, который не может себе ответить на вопрос, гражданин какой он страны и что это за страна, имеет право определять ее судьбу. Вот честно! Я считаю, что тесты должны пройти все, начиная от ярких патриотов и интеллектуалов, до самых низов, сдать экзамен на гражданство", – заявила Витовская в интервью.
Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.
Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.
Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.