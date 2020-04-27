Російський режисер, директор концерну "Мосфільм" Карен Шахназаров звернувся до президента України Володимира Зеленського

Так, він закликав президента України Володимира Зеленського заручитися підтримкою терористів "ДНР" і влаштувати збройний переворот.

Злочинний заклик фанат путінської політики озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.

За його словами, переворот нібито єдиний спосіб врятувати Україну від розвалу, а Зеленського – від скинення з посади.

Шахназаров висловив думку, що в Україні нібито назріває нова революція, яка ставить метою зміщення Зеленського з президентського крісла. Саме тому він закликав лідера України випередити такий сценарій і почати військовий переворот самому.

Він також підкреслив, що для збереження України у нинішньому вигляді нібито потрібно придушити і навіть повністю розгромити з допомогою сили ультранаціоналізм. У розумінні Шахназарова, західна Україна нав'язала іншим регіонам країни національну єдність, мову, декомунізацію і підмінила історію.

"Найпарадоксальніше в цій ситуації, що цілком можливо, я б як раз звернувся за підтримкою до Донбасу. Саме Донбас, як не дивно, може врятувати всю Україну, тому що, зрозуміло, на Донбасі є збройні сили і є силовики, які здатні врятувати Україну", – підкреслив Шахназаров.