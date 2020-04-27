Российский режиссер, директор концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому
Так, он призвал президента Украины Владимира Зеленского заручиться поддержкой террористов "ДНР" и устроить вооруженный переворот.
Преступный призыв фанат путинской политики озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.
По его словам, переворот якобы единственный способ спасти Украину от развала, а Зеленского – от свержения с должности.
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Шахназаров выразил мнение, что в Украине якобы назревает новая революция, которая ставит целью смещение Зеленского с президентского кресла. Именно поэтому он призвал лидера Украины опередить такой сценарий и начать военный переворот самому.
Он также подчеркнул, что для сохранения Украины в нынешнем виде якобы нужно подавить и даже полностью разгромить с помощью силы ультранационализм. В понимании Шахназарова, западная Украина навязала остальным регионам страны национальное единство, язык, декоммунизацию и подменила историю.
"Самое парадоксальное в этой ситуации, что вполне возможно, я бы как раз обратился за поддержкой к Донбассу. Именно Донбасс, как ни странно, может спасти всю Украину, потому что, понятно, на Донбассе есть вооруженные силы и есть силовики, которые способны спасти Украину", – подчеркнул Шахназаров.