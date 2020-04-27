Російський співак грузинського походження Григорій Лепс зробив скандальний випад у бік України

Григорій неодноразово підтримував агресивну політику президента Росії Володимира Путіна в бік України.

Так, він вважає правильним все, що робить Путін в Україні та Росії, в основному складається враження, що співак ідеалізує президента Росії. Крім того, Крим Лепс називає "дуже вигідним" для Росії.

Співак також своєрідно оцінював події в Україні та на Донбассі у своїх інтерв'ю, які давав російським виданням. За його словами, Росія не воює з Україною.

"Надія є, що все нормалізується, все забудеться, як страшний сон. І ми будемо жити, як і раніше дружно, у мирі і злагоді. Так ми і зараз, в принципі, непогано живемо. Ми не воюємо з Україною. Це українці між собою там намагаються розібратися. Нехай розбираються", - заявив він.

Також раніше повідомлялося, що зовсім нещодавно, Лепс почав сумувати по Україні і шкодувати, що "така ситуація у нас вийшла".

"Я щиро жалкую, що така ситуація у нас вийшла з Україною. Оскільки вважаю: ми — один народ і повинні бути разом. Жалкую, що таке навряд чи вийде, принаймні найближчим часом", - сказав Лепс.

Російський артист додав, що його і зараз запрошують в Україну на закриті вечірки, але він не може сюди приїхати через Чорний список, в який потрапив.

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