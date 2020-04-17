Григорий Лепс, один из любимых артистов президента РФ Владимира Путина, высказался об отношении к Украине

Как сообщает Politeka.net, он выразил свое мнение в одном из интервью российским СМИ.

Григорию Лепсу запретили въезд в Украину из-за его позиции. Сам же российский певец увереяет, что старается держаться вне политики. По его мнению, именно политические дрязги стали причиной конфликта между украинцами и россиянами.

"Политика, да, к сожалению, разделила наши страны. И мы сейчас живем в обстоятельствах, которые часто диктуют помимо нашей воли весьма печальную дилемму: либо ты займешься политикой, либо политика рано или поздно занимается тобой, что гораздо страшнее", - отметил он.

Григорий Лепс считает, что артист должен максимально корректно высказываться о политике. И добавил, что не поддерживает военные конфликты, какими бы они ни были.

"Мы в некоторой степени популярные, известные, любимые люди, мы поем песни, нас слышат миллионы и так далее и тому подобное… И если музыканта спрашивают о каких-то политических разногласиях с той или иной страной, то он должен высказываться весьма корректно, что в общем-то я и пытаюсь делать. Но все это, на мой взгляд, неправильно. А любому нормальному человеку, включая меня, любая война чужда. Чего уж тут говорить", - прокомментировал он.

Российский артист также объяснил, почему его запретили в Украине: "Ну, сейчас там все — враги". А затем добавил: "Спорить с украинскими политиками не буду".

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