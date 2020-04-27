Российский певец грузинского происхождения Григорий Лепс сделал скандальный выпад в сторону Украины

Григорий неоднократно поддерживал агрессивную политику президента России Владимира Путина в сторону Украины.

Так, он считает правильным все, что делает Путин в Украине и России, в основном складывается впечатление, что певец идеализирует президента России. Кроме того, Крым Лепс называет "очень выгодным" для России.

Певец также своеобразно оценивал события в Украине и на Донбассе в своих интервью, которые давал российским изданиям. По его словам, Россия не воюет с Украиной.

"Надежда есть, что всё нормализуется, всё забудется, как страшный сон. И мы будем жить, как и раньше — дружно, в мире и согласии. Да мы и сейчас, в принципе, неплохо живём. Мы же не воюем с Украиной. Это украинцы между собой там пытаются разобраться. Пусть разбираются", - заявил он.

Также ранее сообщалось, что совсем недавно, Лепс начал скучать по Украине и сожалеть, что "такая ситуация у нас получилась".

"Я искренне сожалею, что такая ситуация у нас получилась с Украиной. Поскольку считаю: мы — один народ и должны быть вместе. Сожалею, что такое вряд ли получится, по крайней мере в ближайшее время", - сказал Лепс.

Российский артист добавил, что его и сейчас приглашают в Украину на закрытые вечеринки, но он не может сюда приехать из-за Черного списка, в который попал.

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