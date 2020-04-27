У Росії священнослужитель прокляв усіх, хто закликає людей перебувати на самоізоляції під час карантину через китайський вірус і закриває церкви

Мережу облетіло гнівне звернення схіігумена Сергія (Романова) з Середньоуральського жіночого монастиря РПЦ МП, який розніс в пух і прах заборону ходити в храми під час епідемії коронавіруса.

Відео поділився на своєму YouTube-каналі російський журналіст і публіцист Олександр Невзоров. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку вниз.

«Ось Сергій справжній володар дум православних, втілення духовності і віри. Між іншим, духівник і наставник красуні Наташі Поклонської та інших депутатів Держдуми. Його вплив на паству величезний», – зазначає Невзоров.

Він згадав і вельми неприємний факт з життя схимника:

«Сергій був трохи зайнятий: мотав 14 років строго режиму за вбивство з особливою жорстокістю, крадіжки і грабежі».

У своїй монументальній проповіді Сергій не добирав виразів.

За його словами, духовне керівництво разом з «провісниками Антихриста», під тиском богоборчої влади, закриваючи храми через «псевдопандемію» і пропонуючи вірянам спілкуватися в Богом в онлайні, «прикриває свою малодушність і боягузтво».

«Бог попереджає: боягузи Царства Небесного не успадкують. Святіший патріарх Московський і всієї Русі Олексій II відмовився підкоритися жидівському режиму, за що і був убитий в Передєлкіно», – грозым голосом віщає служитель культу.

Далі він озвучив свій рецепт порятунку Росії від заморської зарази:

«Пропоную тим, хто страждає старечим маразмом, старечою пандемією, духовною проказою, що пропонують російському народу самоізоляцію, забути Бога, ображати Бога, забороняти ходити в храми, виселити їх, за вибором, в республіку Біробіджан, або на острів Мартініка, або на острів Спіналонга. Смію вас запевнити, що як тільки це станеться, негайно закінчиться неіснуюча коронавірусна епідемія в Росії. Хто зазіхає на закриття храмів, нехай буде проклятий він і весь його рід!».

Відео викликало широкий резонанс в мережі.

«Влада в божевільні захоплена середньовічними мракобісами давно, так що нічого нового, просто черговий ривок і прорив деградації...», – пише блогер Մιtαuskαs.

«Яка краса!))) он у Києві, його рпц-нуті колеги вже стукати в небесну канцелярію, бо теж не вірили і нісенітницю несли)))», «У бідного попа ікра чорна закінчується, голодує бідолаха, а ви тут ржете, аки коні окаянні! Всіх в Біробіджан», «Якась путінська інтонація. Типу пааацан сказав, паацан зробив», «Як добре що я не вірю в богів. А то б прокляття і на мене подіяло», «А чого у нього така гидка пика і взагалі схожа на прислужника диявола, ніж на прислужника бога?», «Дик колишній кримінальник, двічі», – пишуть у коментарях.

Згідно інформації росЗМІ, отець Сергій, у світі – Микола Васильович Романов, 1955 року народження, проживав у місті Пушкіно Московської області, випускник школи міліції, у середині 80-х отримав дві судимості. У 1985 році Пушкінський міський суд визнав його винним за частиною 2 статті 211 КК РРФСР («Порушення правил безпеки руху, що спричинило шкоду здоров'ю, або смерть») і частини 3 статті 89 КК РРФСР («Крадіжка державного або громадського майна»), засудивши його до 4 років позбавлення волі. 1986 року той же суд визнав його винним за пунктами «а», «г», «е» статті 102 КК РРФСР («Вбивство»), частини 1 статті 144 («Крадіжка») і частини 2 статті 146 («Грабіж»), засудивши до 13 років позбавлення волі.

Його духовне чадо – Наталія Поклонська. Він вінчав її з колишнім працівником генпрокуратури РФ Андрієм Красильниковым.

Нагадаємо, патріарх Кирило поскаржився на брак грошей і попросив про допомогу.

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