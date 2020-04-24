Російські найманці на Донбасі взялися за жителів прифронтових сіл
Вони почали активну пропагандистську кампанію проти Збройних Сил України, пише на своїй сторінці у Фейсбуці відомий волонтер Роман Доник.
Бойовики закликають людей протестувати проти розміщення військової техніки ЗСУ біля будинків, пояснюючи це тим, що житло може бути зруйноване в результаті обстрілу.
Таким чином найманці фактично зізнаються, що вони самі обстрілюють населені пункти, оскільки українські захисники ніколи не ведуть вогонь з житлового сектору по противнику, який обстрілює будинки.
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Доник уточнює, що якщо терористи стріляють із забудови, їх ловлять на відході, коли вони залишають забудову.
У зв'язку з цим він нагадав людям уроки недавньої історії.
«Там, де активно протидіяли проходженню техніки ЗСУ в 14 році, зараз повною ложкою їдять принади Л/ДНР і руського миру. Росія тебе кине, землячок. Ви*бе і викине. У кращому випадку. Або вб'є. Росіяни завжди так роблять», – пише він, не церемонячись у виразах.
Він додав, що українська армія продовжує успішно воювати, що не може не засмучувати орків, раз вони вже витратилися на поліграфію з примітивною пропагандою.
«Коли не можуть протистояти за допомогою зброї, починають включати пропаганду. Допомагайте армії. Довіряйте армії. Армія –це єдине що захищає нас від руського миру», – підкреслив волонтер».
Раніше ми писали, що російський кадровий військовий, який воював на Донбасі, розповів всю правду про війну.
В ефірі програми «Вата-шоу» хлопець, якого ідентифікували як Володимир Нітішин з російського міста Ясна, розповів ведучому Андрію Полтаві, що брав участь у війні на сході України, ходив на полігон й отримував за добу 200 рублів «польових», а загальна зарплата в місяць перевищувала 50 тисяч рублів. Мова йде про 2014-2015 роки.
Коли ведучий почав ставити Володимиру запитання за підсумками перебування на Донбасі і його розповіді, той злякався того, що занадто багато зайвого наговорив, і намагався з'їхати з теми. Зрозумівши ж, що про його пригоди дізналися тисячі людей, Нітішин злякано відключився.
Нагадаємо, любителя Росії наздогнала розплата в Україні: "займався вербуванням і не тільки".
Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.
Також Politeka писала, що Путін ризикує повторити долю Каддафі: президент РФ похапцем готує "відступ".