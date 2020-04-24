Российские наемники на Донбассе взялись за жителей прифронтовых сел

Они начали активную пропагандистскую кампанию против Вооруженных Сил Украины, пишет на своей странице в Фейсбуке известный волонтер Роман Доник.

Боевики призывают людей протестовать против размещения военной техники ВСУ возле домов, объясняя это тем, что жилье может быть разрушено в результате обстрелов.

Таким образом наемники фактически признаются, что они сами обстреливают населенные пункты, поскольку украинские защитники никогда не ведут огонь из жилого сектора по противнику, который обстреливает дома.

Доник уточняет, что если террористы стреляют из застройки, их ловят на отходе, когда они покидают застройку.

В связи с этим он напомнил людям уроки недавней истории.

«Там, где активно противодействовали прохождению техники ЗСУ в 14 году, сейчас полной ложкой едят прелести Л/ДНР и русского мира. Россия тебя кинет, землячок. Вы*бет и выкинет. В лучшем случае. Или убьет. Россияне всегда так делают», – пишет он, не церемонясь в выражениях.

Он добавил, что украинская армия продолжает успешно воевать, что не может не расстраивать орков, раз они уже потратились на полиграфию с примитивной пропагандой.

«Когда не могут противостоять с помощью оружия, начинают включать пропаганду. Помогайте армии. Доверяйте армии. Армия – это единственное что защищает нас от русского мира», – подчеркнул волонтер».

Ранее мы писали, что кадровый российский военный, воевавший на Донбассе, рассказал всю правду о войне.

В эфире программы «Вата-шоу» парень, которого идентифицировали как Владимир Нитишин из российского города Ясная, рассказал ведущему Андрею Полтаве, что участвовал в войне на востоке Украины, ходил на полигон и получал в сутки 200 рублей «полевых», а общая зарплата в месяц превышала 50 тысяч рублей. Речь идет о 2014-2015 годах.

Когда ведущий начал задавать Владимиру вопросы по итогам пребывания на Донбассе и его рассказа, тот испугался того, что слишком много лишнего наговорил, и старался съехать с темы. Поняв же, что о его похождениях узнали тысячи людей, Нитишин испуганно отключился.

Напомним, любителя России настигла расплата в Украине: "занимался вербовкой и не только".

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".