Російський письменник, який вступив в ряди терористів "ДНР", Захар Прилєпін розкрив плани Росії на Україну

Так, він заявив, що Росія не дасть Польщі забрати західні області України, оскільки має намір зберегти цілісність країни для "великого спільного майбутнього".

Цинічне висловлювання від прихильника окупантів Донбасу прозвучало в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі".

Свою скандальну промову він почав з критики українських націоналістів, назвавши їх "жорстко інфікованими людьми", які тримають в заручниках серйозні політичні процеси.

Однак Прилепін висловив упевненість в тому, що відсоток громадян України з подібними поглядами не перевищує 2-3%, і більшість людей сприймає їх як "неминуче зло", яке можна використовувати для боротьби з "російським Мордором".

"Але, тим не менше, коли ці люди відповідають за всю Україну, вони, безумовно, самозванці. Тому що вся Україна все більше і більше, з кожним місяцем і днем розуміє, що єдина запорука її територіальної цілісності — це, звичайно ж, Росія", — сказав терорист.

Говорячи про можливі територіальні претензії Польщі до України, Прилепін зазначив, що зараз вона не може претендувати на поділ країни за стримуючого фактора США, але мріє здійснити свій план в майбутньому. За його словами, Росія ніколи не віддасть Україну Америці.

"Є головний заокеанський пахан, який скаже: "Сидіть на місці і не рипайтеся". Але вони працюють на перспективу. Вони хочуть точно так само, як Росія, вони в подумки вважають, що це їх території там і треба їх собі забрати. Зараз вони не можуть. Трамп втратить свідомість, Америка піде на тиждень у відпустку. Вони хоп — і вже забрали. Не вийде. Поки є Росія, не дамо Трампу території України. Ми будемо берегти нашу рідну Україну для нашого великого спільного майбутнього. А ви обійдетеся", — цинічно підсумував терорист.



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