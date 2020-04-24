Российский писатель, вступивший в ряды террористов "ДНР", Захар Прилепин раскрыл планы России на Украину

Так, он заявил, что Россия не даст Польше забрать западные области Украины, поскольку намерена сберечь целостность страны для "большого совместного будущего".

Циничное высказывание от сторонника оккупантов Донбасса прозвучало в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

Свою скандальную речь он начал с критики украинских националистов, назвав их "жестко инфицированными людьми", которые держат в заложниках серьезные политические процессы.

Однако Прилепин выразил уверенность в том, что процент граждан Украины с подобными взглядами не превышает 2-3% и большинство людей воспринимает их как "неизбежное зло", которое можно использовать для борьбы с "российским Мордором". По его словам, Россия никогда не отдаст Украину Америке.

"Но, тем не менее, когда эти люди отвечают за всю Украину, они, безусловно, самозванцы. Потому что вся Украина все больше и больше, с каждым месяцем и днем понимает, что единственный залог ее территориальной целостности — это, конечно же, Россия", — сказал террорист.

Говоря о возможных территориальных претензиях Польши к Украине, Прилепин отметил, что сейчас она не может претендовать на раздел страны из-за сдерживающего фактора США, но мечтает осуществить свой план в будущем.

"Есть главный заокеанский пахан, который скажет: "Сидите на месте и не рыпайтесь". Но они работают на перспективу. Они хотят точно так же, как Россия, они в тайне считают, что это их территории там и надо их себе забрать. Сейчас они не могут. Трамп в обморок упадет, уйдет Америка на неделю в отпуск. Они хоп — и уже забрали. Не получится. Пока есть Россия, не дадим Трампу территории Украины. Мы будем беречь нашу родную Украину для нашего большого совместного будущего. А вы обойдетесь", — цинично подытожил террорист.



Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.