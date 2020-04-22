Російський письменник і терорист Захар Прилепін, який воював на Донбасі на боці бойовиків, розповів про плани бойовиків

Так, в інтерв'ю для видання Собеседник пропагандист назвав Кримський півострів «націонал-більшовицькою мрією у плоті».

Він зазначив, що, ще будучи членом націонал - більшовицької партії РФ (НБП), мріяв про захоплення Криму і зміну його статусу. Крім того, він додав, що на прикметі у бойовиків ще й Казахстан.

«Ми в НБП збиралися захоплювати Крим або північ Казахстану, та ми й не приховували, що наша ідея фікс була створити там іншу Росію. Мрії збуваються», — заявив Прилєпін.

Також пропагандист заявив про створення власної партії і похвалився відкриттям відділень у п'ятдесяти російських містах. За словами Прілепіна, бажаючих вступити в ряди його політичної сили чимало.

«Створив левоконсервативну партію людей, які плюс-мінус поділяють мої погляди на державність, на економіку, на політику, на Крим і на інші больові точки», — пояснив він.

Також раніше повідомлялося, що відомий пропагандист Прилепін зазначив, що підтримує війну на Донбасі, а також у Чечні. І якщо в Україні він воював на боці бойовиків, то в Росії – на стороні федералів. Сам Прилепін заявляє, що підтримує інтереси Російської держави і російських людей".

Щодо долі Донбасу, пропагандист вважає, що тимчасово окуповані території відокремляться, і Україні доведеться змиритися з цим фактом.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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Також Politeka писала, що путинист Прилєпін поліз в бійку і став посміховиськом.