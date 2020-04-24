Знаменитий грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе виступив із звинуваченнями у бік Російської Федерації

Так, легендарний артист звинуватив Росію в розв'язуванні війни в 2008 році і розповів, як президент РФ хоче досягти своєї мети - "влада над світом".

Так, Кікабідзе прокоментував події 12-річної давнини, а саме військовий конфлікт між Грузією і Росією. Про це він розповів в інтерв'ю для проекту "Прикордонна ZONA" на каналі Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, він заявив, що обидві країни зобов'язані стати членами НАТО. При цьому артист зазначив, що вважає Володимира Путіна “потенційним диктатором”, який нібито прагне розділити сфери впливу в світі з американським президентом Дональдом Трампом і звинуватив Росію в розв'язуванні війни в Південній Осетії.

"Коли Путін з'єднається з Трампом, він скаже: заради Бога, за місяць я вступлю в НАТО, а НАТО вступить в Росію, і потім ми разом грохнем українців і грузин", - висловився співак.

Крім того, він додав, що через конфлікт в Грузії втратив близьких людей і ніколи не зможе пробачити росіянам трагедії. Нагадаємо, в 2008 році Кікабідзе став на бік Тбілісі і покинув Росію, з тих пір він жодного разу не з'являвся в РФ.

Також раніше повідомлялося, що легендарний радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе розповів, кому належить аннексований Крим.

Так, він заявив, що Крим є територією України, а Росія – окупант. За словами співака, у подіях 2014 року немає ніякої історичної справедливості, про яку постійно говорять в Російській Федерації.