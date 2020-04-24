Знаменитый грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе выступил с обвинениями в сторону Российской Федерации

Так, легендарный артист обвинил Россию в развязывании войны в 2008 году и рассказал, как президент РФ хочет достигнуть своей цели - "власти над миром".

Так, Кикабидзе прокомментировал события 12-летней давности, а именно военный конфликт между Грузией и Россией. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Пограничная ZONA" на канале Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, он заявив, что обе страны обязаны стать членами НАТО. При этом артист отметил, что считает Владимира Путина “потенциальным диктатором”, который якобы стремится разделить сферы влияния в мире с американским президентом Дональдом Трампом и обвинил Россию в развязывании войны в Южной Осетии.

"Когда Путин соединится с Трампом, он скажет: ради Бога, за месяц я вступлю в НАТО, а НАТО вступит в Россию, и потом мы вместе грохнем украинцев и грузин", - высказался певец.

Кроме того, он добавил, что из-за конфликта в Грузии потерял близких людей и никогда не сможет простить россиянам трагедии. Напомним, в 2008 году Кикабидзе стал на сторону Тбилиси и покинул Россию, с тех пор он ни разу не появлялся в РФ.

Также ранее сообщалось, что легендарный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе рассказал, кому принадлежит аннексированный Крым.