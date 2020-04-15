Зовсім себе не береже

81-річний радянський і український співак Вахтанг Кікабідзе опублікував кадри масового гуляння зі своєю участю, чим сполохав в публіку, що не розібралася в ситуації

Користувачі почали картати артиста за те, що не береже себе під час пандемії. Як передає Politeka.net, в Instagram Кікабідзе з'явилось шумне відео: на кадрах Вахтанг тримає ножа над тортом, грає музика і всі навколо веселяться (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Примітно, торт прикрашений цифрою - 80, і все вказує на те, що гучне свято влаштоване на честь ювілею Кікабідзе. Користувачі, не розібравшись у ситуації, почали вітати і бажати артистові міцного здоров'я та багатьох років життя. А, насправді, виявилося, що це архівний ролик, адже день народження Вахтанга 19 липня, і виповнитися в цьому році йому повинно 82.

"Здоров'я і довгих років життя 💯👍🙏"; "Здоров'я вам!!!ви-наше спільне надбання!!!"; "Найкращий❤Люблю😘😍", - встигли прокоментувати фанати.

Дехто з шанувальників, котрі вважають, що відео свіже, почали переживати за Кікабідзе - "Сидіть вдома". Через вік він знаходиться в групі ризику - як відомо, більшість жертв китайського вірусу саме пенсіонери - середній вік загиблих по всьому світу 79,4 роки.

На щастя, з'явилися ті, хто почав пояснювати, що це старий запис, і пристрасті вляглися.

Раніше ми повідомляли, Кікабідзе різко висловився про захоплення Росією українського Криму. В одному з інтерв'ю артист назвав РФ окупантом.

"Я виріс зі знанням того, що Крим – це Україна. Хоча нам і розповідали, що територію Україні якийсь дідусь подарував... Це чистої води окупація. Ніякої історичної справедливості в цьому немає.

Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з'явилося термінове заяву про кончину великого друга України.

Також Politeka писала, що об'єднання Зеленського з Кікабідзе підбадьорив українців.