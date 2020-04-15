Совсем себя не бережет

81-летний советский и украинский певец Вахтанг Кикабидзе опубликовал кадры массового гуляния со своим участием, чем всполошил неразобравшийся в ситуации народ

Пользователи начали журить артиста за то, что не бережет себя во время пандемии. Как передает Politeka.net, в Инстаграм Кикабидзе появилось шумное видео: на кадрах Вахтанг держит нож над тортом, играет музыка и все вокруг веселятся (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Примечательно, торт украшен цифрой - 80, и все указывает на то, что громкое празднество устроено в честь юбилея Кикабидзе. Пользователи, не разобравшись в ситуации, принялись поздравлять и желать артисту крепкого здоровья и многих лет жизни. А, на самом деле, оказалось, что это архивный ролик, ведь день рождения у Вахтанга 19 июля, да и исполниться в этом году ему должно 82.

"Здоровья и долгих лет жизни 💯👍🙏"; "Здоровья вам!!!вы наше общее достояние!!!"; "Найкращий❤Люблю😘😍", - успели повосторгаться фанаты.

Некоторые из поклонников, посчитавшие, что видео свежее, начали переживать за Кикабидзе - "Сидите дома". Из-за возраста он находится в группе риска - как известно, большинство жертв китайского вируса именно пенсионеры - средний возраст погибших по всему миру 79,4 года.

К счастью, появились те, кто начал объяснять, что это старая запись, и страсти улеглись.

Ранее мы сообщали, Кикабидзе резко высказался о захвате Россией украинского Крыма. В одном из интервью артист назвал Рф оккупантом.

"Я вырос со знанием того, что Крым – это Украина. Хотя нам и рассказывали, что территорию Украине какой-то дедушка подарил... Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет.

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.

Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.