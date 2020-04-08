Легендарный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе рассказал, кому принадлежит аннексированный Крым

Так, в интервью для издания Крым.Реалии он заявил, что Крым является территорией Украины, а Россия – оккупант.

По словам певца, в событиях 2014 года нет никакой исторической справедливости, о которой постоянно твердят в Российской Федерации.

"Я вырос со знанием того, что Крым – это Украина. Хотя нам и рассказывали, что территорию Украине какой-то дедушка подарил... Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет. В России очень много граждан радуется, что Путин начинает оккупировать маленькие территории. Им нравится, что он – захватчик, а тех, кому не нравится, очень мало", – рассказал актер.