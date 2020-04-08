Легендарный советский актер и певец грузинского происхождения Вахтанг Кикабидзе рассказал, кому принадлежит аннексированный Крым
Так, в интервью для издания Крым.Реалии он заявил, что Крым является территорией Украины, а Россия – оккупант.
По словам певца, в событиях 2014 года нет никакой исторической справедливости, о которой постоянно твердят в Российской Федерации.
Соблазнительная блондинка из "Квартал 95" распахнула халат и показала идеальные формы: "Бомбезно"
Врачи спасают экс-возлюбленного Наташи Королевой: что известно в данную минуту, фото
Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится..."
"Доллар по 42": Нацбанк предупредил о валютном рывке, худший прогноз сбывается
"Я вырос со знанием того, что Крым – это Украина. Хотя нам и рассказывали, что территорию Украине какой-то дедушка подарил... Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет. В России очень много граждан радуется, что Путин начинает оккупировать маленькие территории. Им нравится, что он – захватчик, а тех, кому не нравится, очень мало", – рассказал актер.
Актер подчеркнул, что территориальные потери Украины несоизмеримы с грузинскими, поэтому Россия совершила ошибку в Крыму, ведь украинцы не станут мириться с этим.
"Абхазия и Южная Осетия очень маленькие, поэтому это совсем другой разговор. К тому же, украинцы – по своей натуре националисты, у них это сидит в крови. Они просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся. Это надо понимать в том смысле, что сегодня аннексирован Крым, и никто не знает, чем все закончится. То, что у нас будет только хуже, – мы, грузины, знаем. А с Украиной так шутить нельзя!" – отметил Кикабидзе.
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе умер: появилось срочное заявление о кончине большого друга Украины.
Как сообщала Politeka, Кикабидзе поразил смелым обращением к Зеленскому.
Также Politeka писала, что объединение Зеленского с Кикабидзе раззадорило украинцев.