Україна отримає назад і Крим, і Донбас

Таку думку в інтерв'ю «112.ua» озвучив російський публіцист і журналіст Олександр Невзоров.

За його словами, Росія не має ні кадрових, ні фінансових можливостей нести цей тягар.

«На прикладі Донбасу ми бачимо, що це все замишлялося як красива романтична історія поширення руського миру. Але, знову-таки, все вперлося в те, що немає виконавців цієї ідеї руського миру, і замість якихось московських лицарів у сяючих обладунках туди прийшли просто урки, просто кримінальники різного ступеня романтичності, не здатні ні на що, крім як терором утримувати ситуацію, забивати підвали трупами», – пояснив він.

Невзоров підкреслює, що все це не може тривати довго. Так, на його думку, Донбас закінчиться природним способом. Рано чи пізно ватажки бойовиків зажадають від України чи від Росії «мільйон доларів, ящик горілки, блондинку в панчохах і вертоліт».

«Просто на цьому все закінчиться, точно так само, як завжди це закінчується у терористів», – резюмував журналіст.

Раніше Невзоров говорив про те, що агресія Володимира Путіна обійшлася Донецькій і Луганській областямх, а також контрольованій офіційним Києвом території загибеллю 20 тисяч чоловік.

«Турбота про відмінки, правильність віддієслівних конструкцій, прикметники і взагалі про російську мову обійшлася Донбасу в 20 тисяч трупів. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, з чого починалася ця мила історія, – вона починалася з турботи про російську мову і про утиски мови на територіях Донбасу, зокрема в Україні», – підкреслив він.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.