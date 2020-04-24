Лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич поділився, яким ударом для нього стала підлість Росії по відношенню до України

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Собеседник».

«Мені було прикро від того, що відбувається якась дуже велика помилка державного масштабу. Але я розумів, що ніяк не міг вплинути на це. Тобто все, що міг, я робив, але це було, так би мовити, як слону дробина», – відповів він на запитання журналіста про анексію Криму і події 2014 року на Донбасі.

За словами музиканта, зараз його настрої змінилися. Він зрозумів, що не може кардинально вплинути на розстановку сил, тому вирішив займатися своєю справою.

«Якщо людина з поганим настроєм виходить на сцену, то краще б їй не виходити зовсім. І потім, ну послухайте, жити в сум'ятті – це взагалі непродуктивна затія. Від цього нічого не зміниться! Тільки ти сам проживеш гірше. Треба займатися своєю справою і намагатися її робити добре», – пояснив він.

Раніше Макаревич прокоментував хвилю критики, з якою росіяни обрушилися на новий серіал «Зулейха відкриває очі», знятого за мотивами однойменного роману татарської письменниці. У РФ багато лають серіал, за те, що в ньому нібито «перебрехали» сюжет книги. Однак, Макаревич звернув увагу на те, що в Росії в принципі не люблять читати книги, віддаючи перевагу телебаченню.

«Що таке? Книжка про одне, фільм про інше? Та ні. Книжка хороша, фільм поганий? Теж ні», - зауважив музикант.

Він підкреслив, що населення Росії розділилося на два різних «біологічні види», один з яких сприймає тільки телевізор. За словами Макаревича, саме для того самого другого «виду» і стараються російські пропагандисти.

Нагадаємо, Макаревич поскаржився на життя в Росії: "Мене дратує, що...".

Як повідомляла Politeka, Макаревич дорікнув Росії за крадіжку Криму в України: "Можна було знайти інші шляхи".

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