Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", агресивно висловилася про українських зірок

Так, українських зірок, які втекли в Москву, заявивши, що вони є таємними агентами, заважають її діяльності.

Своє невдоволення вона висловила в інтерв'ю одному з підконтрольних терористам ресурсу.

Так, прихильниця окупантів поскаржилася на те, що "укропи" нібито спеціально зривають її виступу та їх агентурна мережа наскрізь пронизала російський шоу-бізнес.

"Там ще більше "укропів", ніж у "Укропії", реально. Мені вже давно перекривають концерти. Але неофіційно. Це ФІФА, дебіли, написали офіційного листа, а ці так підло, діяли нишком, як в принципі укропи і роблять завжди. Потім звичайно відмазуються, всяка брехня сочиться", — обурилася Чичеріна.

Також вона згадала про гучну заборону ФІФА, згідно з яким їй обмежили доступ до концертних майданчиків під час чемпіонату з футболу в Росії.

Одіозна виконавиця озвучила відірвану від реальності здогадку, що це нібито було зроблено з метою замовчування про важку ситуацію на Донбасі, за яку, втім, несе відповідальність її країна.

Також вона висловила впевненість у тому, що дії ФІФА нібито були узгоджені з США, які, на її думку, видаляють всі дані про окупації Донбасу з інформаційного простору. Більш того, Чичеріна відзначилася безглуздим фейком про те, що американці навмисне видаляють в соцмережах пости про смерть бойовиків на Донбасі.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.