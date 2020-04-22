Рок-співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", відзначилася черговим закликом для бойовиків

Російська рок-співачка Юлія Чичеріна вважає, що Донбас має обов'язково увійти до складу Росії, адже таким було бажання померлого ватажка "ДНР" Олександра Захарченко.

Вона вважає, що лише так можна "врятувати" самопроголошені "Л/ДНР" від України. За її словами, це найменш болісний спосіб для так званих республік.

"Донбас осиротів, і, боюся, без Баті (прізвисько Захарченко. - прим. ред.) важко буде побудувати дійсно народну республіку. Курс змінюється, і тепер найбезболісніше для народу Донбасу було б увійти до складу Росії", - заявила соратниця терористів "Л/ДНР", наказавши бойовикам помститися Україні.

За її словами, Донбас не особливо відрізняється від Росії, тому нібито йому буде легко увійти до складу РФ.

"Мені б це дуже хотілося. Думаю, більшість живуть там більше росіяни, ніж ми", - підсумувала пособниця терористів Чичеріна.

Також раніше повідомлялося, що Чичеріна заявила нібито причиною погіршення відносин між українцями і росіянами стали американці.

У той же час вона вважає українців "своїми". Вона впевнена, що вся Україна стане російською. Також рок-виконавиця вважає, що РФ готова "прийняти" окуповані українські території, адже "іншого виходу немає".

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.