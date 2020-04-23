Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", агрессивно высказалась об украинских звездах

Так, украинских звезд, сбежавших в Москву, заявив, что они являются тайными агентами, мешающими ее деятельности.

Свое недовольство она выразила в интервью одному из подконтрольных террористам ресурсу.

Так, сторонница оккупантов пожаловалась на то, что "укропы" якобы специально срывают ее выступления и их агентурная сеть насквозь пронизала российский шоу-бизнес.

"Там еще больше "укропов", чем в "Укропии", реально. Мне уже давно перекрывают концерты. Но неофициально. Это ФИФА, дебилы, написали официальное письмо, а эти так подло, действовали исподтишка, как в принципе укропы и делают всегда. Потом конечно отмазываются, ложь всякая сочится", — возмутилась Чичерина.

Также она вспомнила о нашумевшем запрете ФИФА, согласно которому ей ограничили доступ к концертным площадкам во время чемпионата по футболу в России.

Одиозная исполнительница озвучила оторванную от реальности догадку, что это якобы было сделано с целью замалчивания о тяжелой ситуации на Донбассе, за которую, впрочем, ответсвенна ее страна.

Также она выразила уверенность в том, что действия ФИФА якобы были согласованы с США, которые, по ее мнению, удаляют все данные об оккупации Донбасса из информационного пространства. Более того, Чичерина отличилась нелепым фейком о том, что американцы умышленно удаляют в соцсетях посты о смертях боевиков на Донбассе.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.