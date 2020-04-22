Публіцист і журналіст Анатолій Вассерман допустив знищення України

До такого скандального висновку він прийшов, вважаючи, що Україна не зможе виконати Мінські угоди.

Крім того, він назвав Україну "терористичним угрупуванням".

"Ці угоди були складені таким чином, щоб їх могло виконати нормальна, адекватна держава, але жодним чином не могла виконати терористичне угрупування", - заявив він.

За словами публіциста, є "варіант вирішення цієї проблеми".

"Альтернатива — це силове розв'язання питання, пряма війна проти цих терористів", - упевнений він.

Вассерман вважає, що домовленості наразі мають особливе значення.

"Не стільки як щось, що можна негайно взяти і виконати, скільки як нагадування про те, що Київ і його околиці захоплені терористами, які відмовляються виконувати Мінські угоди", - уклав він.

Раніше він заявляв, що тільки приєднання до Росії може врятувати Україну.

"Єдиний засіб поліпшити становище України — це возз'єднання з іншою Росією, причому возз'єднання в найкоротші терміни, поки Україна ще може запропонувати решті Росії хоч щось", - уклав він.