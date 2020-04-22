Публицист и журналист Анатолий Вассерман допустил уничтожение Украины

К такому скандальному умозаключению он пришел, посчитав, что Украина не сможет выполнить Минские соглашения.

Кроме того, он назвал Украину "террористической группировкой".

"Эти соглашения были составлены таким образом, чтобы их могло выполнить нормальное, вменяемое государство, но никоим образом не могла выполнить террористическая группировка", - заявил он.

По словам публициста, есть "вариант решения этой проблемы".

"Альтернатива — это силовое решение вопроса, прямая война против этих террористов", - уверен он.

Вассерман считает, что договоренности сейчас пока имеют особое значение.

"Не столько как нечто, что можно немедленно взять и выполнить, сколько как напоминание о том, что Киев и его окрестности захвачены террористами, которые отказываются выполнять Минские соглашения", - заключил он.

Ранее он заявлял, что только присоединение к России может спасти Украину.

"Единственный способ улучшить положение Украины — это воссоединение с остальной Россией, причём воссоединение в кратчайшие сроки, пока Украина ещё может предложить остальной России хоть что-то", - заключил он.