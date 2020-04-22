Кадровий російський військовий, який воював на Донбасі, розповів всю правду про війну на Донбасі

В ефірі програми «Вата-шоу» хлопець, якого ідентифікували як Володимир Нітишин з російського міста Ясна, розповів ведучому Андрію Полтаві, що брав участь у війні на сході України, ходив на полігон і отримував за добу 200 рублів «польових», а загальна зарплата в місяць перевищувала 50 тисяч рублів. Мова йде про 2014-2015 роки.

«Ми взагалі їздили «кордон» охороняти. Я на територію України не їздив, я перетинав «кордон» тільки, коли забирав 200-х», – розповів Нітишин.

Він розповів, що коли українські військові їхали забирати 200-х, то, щоб їх забрати, вони тиждень «є**шили обстрілом».

«Бомбили пост. Ми тримали цей пост. Вони вирішили його зруйнувати і прорвати кордон», – зізнався Нитишин. Він підтвердив, що, серед іншого, на Донбасі брав у полон українських військових, яких вивозили до Росії.

При цьому, проговорився військовий, на операції він і його товариші по службі виходили без розпізнавальних знаків.

За його словами, він, повоювавши в Україні, більше не горить бажанням повертатися туди.

«Я не бачу, з ким воювати. Між собою чи що?», – пояснює він. За його словами, за зброю візьметься наступного разу тільки тоді, коли нападуть на Росію і його дім, бо наказ є наказ.

Зараз йому платять пенсію як учаснику бойових дій, а також дали медаль за війну з українцями.

«Зараз можна в Сирію поїхати на кордон посидіти, – і ти вже учасник, – видав ще одну таємницю росіянин.

Коли ведучий почав ставити Володимиру запитання за підсумками перебування на Донбасі і його розповіді, той злякався того, що занадто багато зайвого наговорив, і намагався з'їхати з теми. Зрозумівши ж, що про його пригоди дізналися тисячі людей, Нітишин злякано відключився.

У свою чергу Андрій радить всім показати це відео керівництву країни і зокрема президенту Володимиру Зеленському, коли вони наступного разу мінятимуть полонених, щоб розуміли: війна на Донбасі триваэ, і Росія про мир навіть не думає.

Раніше ми писали про те, що терорист «ДНР», який воював проти сил ЗСУ на Донбасі, був затриманий в Одесі. У 2014 році чоловік приєднався до розвідувально-диверсійного підрозділу так званого «батальйону «Шум» козацького союзу «Область війська Донського».

Далі, у складі вогневої групи підтримки незаконного збройного формування «Перша Слов'янська бригада 1 армійського корпусу МО ДНР» воював проти українських воїнів у районі Вуглегорська, Дебальцева, Пісків, Спартака, Логвінового і Донецького аеропорту.

Нагадаємо, любителя Росії наздогнала розплата в Україні: "займався вербуванням і не тільки".

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